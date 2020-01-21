سيتين يحدد مصير فيدال وراكيتيتش وبديل سواريز

أبرز ما جاء في مؤتمر كيكي سيتين قبل مواجهة برشلونة وإيبيزا

تحدث كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة قبل مواجهة إيبيزا في كأس ملك إسبانيا عن المواجهة الأولى التي خاضها مع الفريق أمام غرناطة وعن مستقبل بعض اللاعبين في الميركاتو.

ويحل وصيف البطولة برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إيبيزا مساء الغد ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وحول المباراة أكد سيتين أن كل الخصوم يستحقون الاحترام وأن مباراة الغد لن تكون سهلة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الفوز بها من أجل الاستمرار في بدايته القوية مع الفريق.

وقال سيتين: “لا أستطيع أن أحدد الأسماء التي ستبدأ مباراة الغد، علينا أن ننتظر ونرى ما يمكن أن يحدث في التدريبات الأخيرة وبعدها نقرر من سيبدأ أساسيًا”

وأضاف: “ديمبيلي؟ هو لاعب استثنائي وله دور كبير معنا، لديه الكثير من الإمكانيات وموهبته نادرة، نحن ننتظر عودته من الإصابة واستعادة جاهزيته”

وتابع: “لقد قدمنا أداء مميزًا في المباراة الماضية أمام غرناطة، نريد الاستمرار على نفس النسق، وبالطبع بمرور الوقت سأتعرف أكثر على اللاعبين”

وأردف: “لا أفكر كثيرًا بشأن الميركاتو الشتوي رغم أننا ندرس بالفعل التعاقد مع بعض اللاعبين، ولكن ما يثير اهتمامي أكثر هو مباراة إيبيزا ثم مباراة فالنسيا بعدها”

وحول الحديث عن التعاقد مع مهاجم بديل بعد إصابة لويس سواريز في الركبة، وكذلك بعد الكثير من الأحاديث عن رحيل ثنائي وسط الميدان إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، علق سيتين بإجابات ليست دبلوماسية.

وأكمل: “لا نفكر في رحيل فيدال وراكيتيتش، إنه ثنائي مميز ونحتاج لهم في المرحلة المقبلة، ونثق في إمكانيات جميع اللاعبين لدينا”

وأكد: “بالفعل نبحث عن مهاجم صندوق بدلًا من لويس سواريز الذي ستؤثر إصابته كثيرًا على الفريق، ولكن الأمر ليس ملحًا بالشكل الذي يثار”

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يذكر أن برشلونة قد حقق الانتصار أمام غرناطة في المباراة الأولى للمدرب كيكي سيتين مطلع الأسبوع الحالي بهدف مقابل لا شيء.