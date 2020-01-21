أخبار نادي برشلونة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبيزا و يستبعد ميسي

21 يناير، 2020
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سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبيزا و يستبعد ميسي


أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين لمواجهة فريق إيبيزا، مساء الأربعاء بدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

واستدعى المدرب كيكي سيتين كلًا من:

 

حراسة المرمي: تير شتيجن ونيتو

خط الدفاع: ونيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو وكليمون لونجليه وجوردي ألبا وجونيور

خط الوسط: إيفان راكيتيتش وأرثر ميلو وأرتورو فيدال وفرينكي دي يونج والصاعد ريكي بويج وأبيل رويز

الهجوم: كارليس بيريز وأنسو فاتي وأنطوان جريزمان وتشومي

 

وخرج  من قائمة المباراة بداعي الراحة كلاً من: ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه و سيرجيو بوسكيتس و لويس سواريز بداعي الإصابة. 

يذكر أن برشلونة قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي أمام فالنسيا، وذلك بعدما سيطر على اللقب منذ موسم 2015 وحتى الموسم قبل الماضي.

 

 

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