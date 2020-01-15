سيتين يمنح “قبلة الحياة” لخليفة إنييستا في برشلونة

ريكي بويغ.. ينتظر إطلاق سراحه مع سيتين في برشلونة

فريق عمل يوروسبورت عربية

قد يكون نبأ إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من تدريب فريق برشلونة الإسباني هو الأسعد بالنسبة للاعب الشاب ريكي بويغ الذي كان قريبًا من مُغادرة ملعب الكامب.

ولم يتمالك اللاعب الشاب صاحب الـ 20 عامًا نفسه وقام بالضغط على علامة “إعجاب” على المنشور الذي أعلن خلاله برشلونة نبأ إقالة فالفيردي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكرر الأمر نفسه مع منشور إعلان التعاقد مع كيكي سيتين.

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وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن ريكي بويغ الذي يلعب ويُقدم مستويات رائعة مع الفريق الرديف للبرسا، قد طلب في أكثر من مناسبة من مدربه السابق فالفيردي الدفع به وإعطائه عدد دقائق مع الفريق الأول، لكن المدرب لم يستجب بل طالب بتركه للذهاب على سبيل الإعارة إلى فريق آخر.

وأشارت الصحيفة المُقربة للبرسا، أن سيتين طلب أن يتدرب بويغ مع الفريق الأول طيلة الأسبوع، ويفكر إدخاله لقائمة مباراة الأحد أمام فريق غرناطة، مما يعني أنه سيلعب في أول مباراة لسيتين مع الفريق.

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“ريكارد بيجي مارتي” المعروف باسم “ريكي بويغ”، يلعب مع أكاديمية برشلونة ويلقب بإنييستا الجديد مع البرسا “ب” حيث شارك للمرة الأولى مع الفريق في فبراير 2018 ويُقدم مستويات رائعة للغاية.

ويتمتع ريكي بطريقة لاعب تشابه مارتن أوديجارد لاعب فريق ريال مدريد والذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة مع فريق ريال سوسيداد، ريكي ليس قوياً للغاية، لكنه يتمتع بجودة فنية تجعله لاعباً مختلفًا.

الآن يجب أن ننتظر قرار سيتين، لكن الرسالة الأولى للمدرب الجديد للفريق الكتالوني هي أن ريكي بويغ يمكن أن يُصبح مهمًا في برشلونة الجديد.

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