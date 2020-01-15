سيتيين: بالأمس كنت أتمشى بين الأبقار والآن أنا في برشلونة .. فيديو

سبورت 360 – نقلة لم يكن يحلم بها كيكي سيتيين المدير الفني الإسباني المخضرم .. أن يجد نفسه مديراً فنياً لفريق بحجم برشلونة الإسباني بعدما تولى تدريب فرق مثل ليفانتي وريال بيتيس وراسينج سانتاندير.

هذه الحقيقة انعكست على تصريح صاحب الـ 61 عاماً الأول بعد إعلانه رسمياً مديراً فنياً للبرسا خلفاً لمواطنه، إرنستو فالفيردي.

الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعد ريمونتادا ثالثة في عصر فالفيردي أطاحت بالمدرب الباسكي وأتت بسيتيين بعد رفض تشافي وكومان وبوتشيتينو تدريب الفريق الآن.

تصريح مثير من جانب كيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد

سيتيين صرح خلال مؤتمره الصحفي الأول مدرباً لبرشلونة قائلاً “أجرينا اليوم تدريبنا الأول، الأمور سارت بسرعة كبيرة. في الأمس كنت أتمشى بين الأبقار في الريف خارج بلدتي واليوم كنت في مركز برشلونة الرياضي لتدريب أفضل اللاعبين في العالم، لتدريب فريق استثنائي”.

وأضاف “إنه الفريق الذي لن أستطيع تحسينه أكثر، لأنه جيد بما يكفي حالياً”.

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