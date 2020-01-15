أخبار نادي برشلونة

سيتيين بجانب ميسي في تدريبات برشلونة للمرة الأولى .. فيديو

15 يناير، 2020
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سيتيين بجانب ميسي في تدريبات برشلونة للمرة الأولى .. فيديو
كيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد

سبورت 360 – ظهر المدرب الجديد كيكي سيتيين، لأول مرة في تدريبات برشلونة أمس الثلاثاء، وذلك بعدما أعلن النادي الإسباني التعاقد معه رسمياً لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق بعد قرار إقالة إرنستو فالفيردي.

وتقابل كيكي سيتيين مع العديد من اللاعبين المتاحين للفريق الأول في الجلسة الأولى، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، كما تحدث مع بعض الأسماء الشابة مثل ريكي بوج.

واشتمل المران الصباحي على بعض الجمل الفنية واللياقية بحضور 5 لاعبين من الفريق الرديف بالإضافة إلى أرتور ميلو، أما في الحصة المسائية فقد ركز كيكي سيتيين على الجانب النظري، حيث تحدث مع لاعبيه حول عدة أمور تقنية وفنية.

سيتيين يُلغي عطلة برشلونة اليوم:

وأصدر كيكي سيتيين القرار الأول له بعد حصوله على مهنة المدرب، حيث قرر إلغاء الراحة التي كان من المقرر أن يحصل عليها لاعبو البلاوجرانا اليوم الأربعاء، ليقوم بدعوتهم للحضور للتدريبات على الساعة 11:00 بتوقيت إسبانيا.

وكان فالفيردي قد منح إجازة للاعبيه اليوم الأربعاء، لكن سيتيين قرر إلغاءها حتى يستعيد الفريق لياقته البدنية، خاصةً وأن اللاعبين حصلوا على 3 أيام راحة عقب الخسارة ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني.

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