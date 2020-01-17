سيتيين مدرب برشلونة: الفوز بأداءٍ سيئ يُغضبني

سبورت 360 – قال كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، إنه يشعر بالغضب والحزن عندما يفوز فريقه بهدف نظيف دون أن يلعب بشكل جيد، مشيراً في سياق آخر، إلى أن ليونيل ميسي يتمتع بإمكانيات هائلة ومن المستحيل رؤية لاعب مثله في المستقبل.

وكان برشلونة قد أقال المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، هذا الأسبوع، بسبب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني، ومنح سيتيين مقعد المدرب بعقدٍ يمتد إلى غاية 2022.

سيتيين يثني على ميسي.. ويصف شعوره بتدريب برشلونة:

وقال مدرب البارسا في تصريحات تلفزيونية اليوم: “أحب أن يلعب فريقي بشكل جيد، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها العودة للمنزل سعيداً، إذا فزنا بهدف دون رد، بشكل غير مستحق، سأكون سعيداً بالنقاط الثلاث، ولكنني سأعود للمنزل غاضباً”.

وتابع: “كانت الساعات التي أعقبت توقيع العقد مع برشلونة عاطفية جداً، لقد عشت أحد أجمل أيام حياتي، لقد حدث كل ذلك بسرعة، وبدأت في إدراك ما يحدث لي”.

وحول ليونيل ميسي، قال سيتيين: “هو لاعب مميز وفريد من نوعه، ومن المستحيل أن يكون هناك لاعب آخر مثله، وهو يفعل كل شيء بطريقة جيدة، فهو مختلف عن أي لاعب عظيم آخر في تاريخ كرة القدم”.

وأضاف: “ميسي مهم لأي مدرب، هو لاعب في فريقي الآن، أنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج منه، وتريد أن يكون سعيداً، وتعرف مدى أهميته للمجموعة، وللنادي بأكمله، هو لاعب لا تحتاج للحديث عنه أكثر”.

واختتم سيتيين تصريحاته بالحديث عن سيرجيو بوسكيتس، بالقول: “أنا معجب به، وبغض النظر عن كونه لاعب كرة قدم رائع، فهو في موقع رئيسي لكيفية فهم كرة القدم، لديه القدرة على فهم كل شيء بشكل رائع”.

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