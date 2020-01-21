سيتيين يؤكد إمكانية تعاقد برشلونة مع مهاجم خلال الشهر الحالي

سيتيين يكشف مخططات النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الحالي

AFP

أقر مدرب برشلونة الاسباني كيكي سيتيين الثلاثاء أن النادي يفكر بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب الاوروغوياني لويس سواريز.

ومن غير المتوقع عودة سواريز الى الملاعب هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى منتصف الشهر الحالي ستبعده ما يقارب الاربعة اشهر عن الملاعب، علما انه سجل 14 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم.

ولعب نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي في مركز رأس الحربة الوهمي في المباراة الاولى تحت اشراف سيتيين امام غرناطة في الدوري الاحد، لكن الارجنتيني يفضل اللعب اكثر على الطرف الايمن.

– صورة للمدرب سيتيين امام غرناطة –

وردا على سؤال عن إمكانية تعاقد النادي الكاتالوني مع مهاجم في كانون الثاني/يناير، قال سيتيين الذي تولى المهمة على رأس الجهاز الفني منتصف الشهر الحالي خلفا لمواطنه ارنستو فالفيردي “نحن نفكر بذلك…نتحدث عن الامر ولكن لا زال علينا أن نفكر قليلا بعد. ليست مسألة تقلقني كثيرا”.

وتابع “أنا قلق حيال مباراة غد (امام ايبيزا ايفيسا في كأس اسبانيا) ومواجهة فالنسيا (في الدوري السبت)”.

ومن المتوقع أن يريح سيتيين اللاعبين المهمين ضد ايبيزا ايفيسا من الدرجة الثانية، بمن فيهم ميسي.

وعلق ستييين “لم أتخذ قراري بشأنه بعد ولكن سأرى ما يحصل في التمارين وكيفية ايجاد تشكيلة اساسية متوازية وتنافسية”.

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هذا وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي الى التمارين هذا الاسبوع بعد تعافيه من تمزق عضلي في فخذه الايمن منذ أواخر تشرين/الثاني نوفمبر الفائت، وستشكل عودته الى الفريق اضافة كبيرة لبرشلونة في خط الهجوم.

وقال سيتيين (61 عاما) “ديمبيلي لاعب مهم من دون أدنى شك. إنه لاعب مذهل، لم يحظ بالاستقرار ولكن سيكون بالطبع لاعبا مهما للنادي ونحن متأكدون أنه سيساعدنا كثيرا”.