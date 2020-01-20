سيتيين يستعيد أفضل نسخة من بوسكيتس .. أرقام لا تصدق

سبورت 360 – استعاد سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة مستواه المعهود تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتيين الذي أشرف يوم أمس على مباراته الأولى ضد غرناطة، وقاد الفريق للفوز بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي.

وظهرت لمسة سيتيين بشكل واضح على أداء برشلونة الذي طبق فلسفة الاستحواذ والضغط العالي بشكل مثالي، وتجاوز الفريق حاجز 100 تمريرة، وهذه ثالث أكثر مباراة يمرر فيها البرسا في تاريخ النادي.

بوسكيتس أكثر المستفيدين في برشلونة من فلسفة سيتيين

وبما أن برشلونة عاد ليستحوذ على الكرة بشكل لا يصدق كما كان الحال تحت قيادة بيب جوارديولا، فلا شك أن سيرجيو بوسكيتس هو أكثر المستفيدين من ذلك، لأنه يعد محور الفريق واللاعب الذي تمر من خلاله جميع الهجمات.

وأكمل بوسكيتس في مباراة الأمس 146 تمريرة، كأكثر لاعب من جانب الفريقين، وهو رقم قياسي في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، فلم يسبق لأي لاعب الوصول لهذا العدد من التمريرات.

لكن ليس هذا فقط ما تميز به بوسكيتس خلال المباراة، فهو أيضاً أكثر من استعاد الكرة بواقع 14 مرة خلال المباراة وفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، متفوقاً على جوردي ألبا الذي حل في المرتبة الثانية واستعاد الكرة 8 مرات فقط.

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