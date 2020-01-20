سيتيين يوجه رسالة إلى جميع من ساعده ليكون في برشلونة

سبورت 360 – وجه كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة رسالة إلى جميع من ساعده ليكون في النادي الكتلوني.

وتولى المدرب الإسباني المخضرم المسؤولية الفنية للبرسا خلفاً لمواطنه، إرنستو فالفيردي، الذي تم الإطاحة به عقب توديع بطولة كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي على يد أتلتيكو مدريد، الذي نجح في العودة في النتيجة على البلوجرانا وهزمه بثلاثية مقابل هدفين.

إدارة البلوجرانا اتخذت قراراً جريئاً بالتعاقد مع سيتيين، الذي لم يسبق له تولي مسؤولية فريق بحجم برشلونة، ولا حتى فرق من حجم أقل بقليل مثل فالنسيا أو أتلتيكو مدريد، حيث كانت كل تجاربه مع فرق مثل ليفانتي وريال بيتيس، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن صاحب الـ 61 عاماً لم يكن الخيار الأول بالنسبة لبارتوميو ورفاقه، حيث تواصلوا في البداية مع تشافي هيرنانديز ثم رونالد كومان ثم ماوريسيو بوتشيتينو، ثم تحولوا إلى خيار سيتيين بعد رفض الثلاثي تدريب البرسا الآن.

كيكي سيتيين يعبر عن امتنانه لكل من ساعده ليكون في نادي برشلونة

صاحب الـ 61 عاماً تمكن من قيادة البرسا لتحقيق الفوز في مباراته الأولى على حساب غرناطة بهدف ليونيل ميسي، وكتب قبل قليل على حسابه الموثق على تويتر “خالص شكري لنادي برشلونة ولجميع الذين ساعدوني للوصول إلى هنا”.

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