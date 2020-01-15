أخبار نادي برشلونة

سيتيين يُوضح موقفه من ضم بديلٍ لسواريز

15 يناير، 2020
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سيتيين يُوضح موقفه من ضم بديلٍ لسواريز
لويس سواريز

سبورت 360 – قال كيكي سيتيين، مدرب برشلونة الجديد، إن الحديث عن التعاقد مع مهاجم صريح لا يزال مُبكراً، مُشيراً إلى أنه سيقوم بتقييم التركيبة البشرية التي يمتلكها الفريق الكتالوني، وبعدها سيُقرر ما إذا كان سيُبرم صفقات شتوية أم لا.

وتعرض لويس سواريز لإصابة على مستوى الركبة، ما دفعه لإجراء عملية جراحية وسيغيب على إثرها لأربعة أشهر، ما يعني أن الفريق الكتالوني بات مطالباً بضم مهاجم صريح، وإلا فإن كيكي سيتيين سيعتمد على خيارات ترقيعية.

سيتيين مهتم بالفلسفة أكثر من الرسم التكتيكي:

وقال مدرب البارسا الجديد خلال تقديمه لوسائل الإعلام: “التوقيع مع رأس حربة في يناير؟ سنرى، هناك لاعب مهم للغاية مصاب وهو لويس سواريز، لكن علينا أن نفكر فيما لدينا”.

وتابع: “حول المخطط، لا نعرف شيئاً بعد، علينا أن نرى اللاعبين الذين لدينا، وكيف يتكيفون.. علينا التحدث إلى الموظفين، الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن التعاقدات”.

وأوضح: “أنا قلق حول لويس سواريز المصاب، أما بالنسبة للرسم التكيتكي، فالمهم هو الفلسفة، هذا شيء لا أغيره، يجب أن نكون واضحين بشأن ما نلعبه، دعونا نقدر قيمة التغيير 3/3/4 أو 2/4/4، ولكن الفلسفة لا تتغير، بينما يمكن تغيير الرسم التكتيكي”.

واختتم سيتيين تصريحاته في هذا الصدد، بالقول: “سوف يتدرب معنا لاعبين من الرديف، وسنفتح لهم باب الفريق الأول، وأنا أهتم كثيراً بالشباب، لأنهم يمتلكون طاقة إيجابية كبيرة، وهذا يمنع التراخي لدى أصحاب الخبرة”.

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بديل سيتيين ضم لسواريز من موقفه يوضح

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