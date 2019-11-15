عدن الغد

سيدو يكرم شركة انماء وفريق مؤسسة عطايا

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 31 دقيقة
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سيدو يكرم شركة انماء وفريق مؤسسة عطايا

كرم مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، صباح اليوم، شركة إنماء العقارية، وفريق مؤسسة عطايا التنموية، تقديرا لمساهمتهم في تنفيذ عدة أنشطة بالمديرية.
وخلال التكريم، أشاد سيدو، بدور شركة إنماء ومؤسسة عطايا، لما بذلوه من جهد ومساندة في دعم المشاريع التعليمية والتنموية والخيرية بالمديرية، والتي كان اخرها توزيع 5000 نسخة كتاب مدرسي، والتغذية المدرسية، ودعم الأنشطة الرياضية في عدد من مدارس المديرية، لافتاً إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية والمنظمات المحلية و الدولية في تقديم المشاريع الخدماتية للمواطنين.
بدورهم، عبر القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي للشركة مبارك حسين الهمامي، ورئيسة مؤسسة عطايا التنموية تسهيد عاصم، عن شكرهم وامتنانهم لتكريمهم من قبل مدير صيرة، مؤكدين استمرارهم في تقديم يد العون للمواطنين ودعم المشاريع الخدمية التي تساهم في اعادة تطبيع الحياة بمدينة عدن بعد الحرب الظالمة التي شنتها مليشيات الحوثي عليها.

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