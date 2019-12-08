سيرجي روبيرتو.. حل برشلونة السحري الذي يحظى بثقة ميسي

لهذه الأسباب أصبح سيرجي روبيرتو المُفضل لفالفيردي..

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نجح لاعب فريق برشلونة الإسباني سيرجي روبيرتو في إقناع مدربه إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق باللعب في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب اللاعب الذي يُفضله المدرب الإسباني نيلسون سيميدو، وذلك خلال مواجهة ريال مايوركا والتي جمعت الفريقين مساء أمس السبت.

كان الفريق الكاتلوني قد تمكن من حسم لقائه مع ريال مايوركا في الشوط الأول بعد تسجيله 4 أهداف في شباك ضيفه أتت بأقدام انطوان غريزمان، ليونيل ميسي (هدفين) ولويس سواريز هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وعلى رغم من ظهور روبيرتو بشكل رائع للغاية خلال مباراة فريقه أمام مايوركا، إلا أن أكثر ما يُسعد جماهير برشلونة هو التفاهم والانسجام الواضح بين اللاعب الإسباني وزميله الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي المُتوج مؤخراً بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وبالرغم من أن سيرجي روبيرتو يمتلك السرعة والمهارة الفردية التي تجعله جدير باللعب في هذا المركز، إلا أن فالفيردي كان يُفضل عليه سيميدو، حيث بدء روبرتو الموسم في سان ماميس باللعب في منطقة وسط الملعب وهو المركز الذي يُفضله اللاعب بجانب كلاً من دي يونغ و كارليس ألينيا، قبل أن يعود سيرجي مرة أخرى للاعب في مركز الظهير الأيمن أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني وأتليتكو مدريد وأخيراً أمام مالوركا، حيث أصبح فالفيردي يتمتع بلاعب يصنع له الحلول في اللاعب بعدة مراكز.

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بلا شك أرقام روبيرتو صاحب الـ 27 عامًا ضد مايوركا توضح تأثيره الفعال على الفريق الكاتلوني، حيث لمس الكرة 111 مرة ليتفوق على لاعبين كبار مثل ميسي (106) ، بوسكيتس (104) ، كليمونت لينغليت (82) ، راكيتيتش (81) ، بيكيه (76) أو دي يونغ (59).

ولم يلمس سيرجي روبرتو الكرة عدة مرات عديدة فقط، لكنه فعل ذلك بدقة 91.1 ٪. بالإضافة نجاحه في قطع الكرات أمام لاعبي الفريق المُنافس في 5 مناسبات.

ميزة إضافية أخرى هي الحصول على ثقة ميسي، حيث يتمتع روبرتو بثقة كبيرة من النجم الأرجنتيني نظراً للتفاهم الواضح بين الثنائي، حيث يحدث في كل عام ناقش كبير حول مصير اللاعب عن البرسا وتأتي عديد التقارير التي تؤكد اقتراب اللاعب من الرحيل عن ملعب الكامب نو، إلا أن تمسك ميسي ببقاء زميله يجعل رحيله أمراً صعبًا.

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