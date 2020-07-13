سيل ”وادي بناء” يغدر بستيني يمني يعيل 15شخصا (صورة )

ذكرت مصادر محلية، أن سيل “وادي بناء” بمحافظة اب، غدر برجل ستيني يعيل 15شخصا.

وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني “، أن أهالي الشهاب بمنطقة مريس بمحافظة الضالع، عثروا على جثة مجهولة لشخص غريق سحبته سيول وداي بناء .

وأشارت المصادر إلى أن الجثة هي لشخص لم يتم التعرف على معالمها جرفتها فيضانات وادي بناء الى منطقة الشعاب بين نعوة ومريس.

وجاء العثور على الجثة، بعد ساعات من انتشار خبر فقدان العامل “قايد احمد مسعد ” المشهور ب(الحاج قايد ) من أبناء قرية جبل البقعة عزلة بني عمران مديرية العدين، البالغ من العمر حوالي (60) عاما و يعول أسرة كبيرة مكونة من (15) شخصا، فيما زوجته أصيبت بالجنون قبل سنوات ثم لحق بها نجلهما الأكبر “مجنونا” ولديه أربعة أبناء ، فيما البقية بنات بعضهن مصابات باعاقات وأمراض مزمنة.

وكان الحاج قايد يتحمل أعباء إعالة هذه الأسرة ويعمل في أماكن متفرقة لتغطية نفقاتها، وقبل أسبوعين تقريبا غادر الحاج قايد قريته متجها نحو منطقة مريس مرورا بسائلة وادي بناء، عبر الطريق الآمن التي يتهرب عبرها معظم العمال القادمين من إب إلى مريس، هروبا من نار المواجهات ومناطق التماس، والتي يسمح للعمال المرور منها مشيا على الأقدام أحيانا، ويمنع في أوقات أخرى كما يؤكد ذلك بعض العمال.