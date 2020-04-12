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سيناريو تخيلي – ماذا لو لم يوقع برشلونة مع ميسي؟

12 أبريل، 2020
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سيناريو تخيلي - ماذا لو لم يوقع برشلونة مع ميسي؟

 

لو عدنا إلى عام 1999 سنجد في الوقت الذي يحتفل العالم بالدخول إلى الألفية الجديدة، كان برشلونة يمنح ليونيل ميسي أول عقد له على الإطلاق والذي كُتب على منديل.

بداية الألفية شهدت وصول ميسي إلى برشلونة ومن بعدها تدرج في الأعمار السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول في 2004 والباقي -كما يقولون -تاريخ.

برشلونة تعاقد مع ليو رغم مشاكل الهرمونات الخاصة به التي تؤثر على نموه، وساعده على استكمال العلاج ليصبح الآن أفضل لاعب في تاريخ النادي الكتالوني وأكثرهم تحقيقًا للألقاب، فماذا لو لم يفعل ذلك؟ ماذا لو انتهت مسيرة ميسي قبل أن تبدأ ولم يرحل إلى البلوجرانا؟

نرصد شكل البلوجرانا دون ميسي لو لم يتواجد البرغوث طوال هذه السنوات في برشلونة.

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