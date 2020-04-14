سيول صنعاء تُعطّل حركة السير وتُغرق منازل ومحلات

تسبّبت سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليمنية، مساء أمس الإثنين، بتعطيل حركة السير وتضرر عشرات المنازل والمحلات التجارية التي غمرتها المياه.

وقال مصدر في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء، إنّ “سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على عزلة وادي الأجبار وبيت الجاكي في مديرية سنحان وبني بهلول التابعة لمحافظة صنعاء، تسببت بانهيار عدد من المنازل وغمر البعض الآخر وجرف الأراضي الزراعية، لا سيما تلك المحاذية لمجرى السيل”.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن “السيول جرفت طريق “صافية طامش” ما أدى إلى تعطل حركة السير في شارع خولان بالقرب من جولة الحثيلي الوسطى بشكل كامل، لافتاً إلى أن رجال الأمن قاموا بالانتشار في المنطقة تحسباً لأي طارئ.

وأشار المصدر إلى عدم توفر أي “إحصائيات دقيقة لعدد المنازل التي انهارت والأسر المتضررة في المنطقة بسبب تعطل حركة السير وارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من متر ونصف المتر وانهيار عدد من البيارات (حُفر مخصصة للتصريف الصحي) على طول الطريق”، مطالباً الجهات المعنية في الدولة بـ”سرعة التدخل لمساعدة الأسر المتضررة”.

من جهته، قال المواطن سهيل أحمد، وهو من سكان أمانة العاصمة، إنّ “سيول مياه الأمطار الغزيرة دخلت عشرات المنازل والمحلات التجارية في شوارع أمانة العاصمة صنعاء الرئيسية وأحياء صنعاء القديمة المحيطة، كما جرفت عدداً من السيارات”.

وأضاف أحمد، : “بعض الأسر اضطرت إلى مغادرة مساكنها بعد أن غمرتها المياه وهي بحاجة للمساعدة بشكل عاجل”، مشيراً إلى أن بعض الأهالي قاموا بإطلاق النار في الهواء لطلب المساعدة وإنقاذ الأسر المحاصرة في منازلها.

وأوضح أحمد أن سيول الأمطار تسببت في تدمير واجهات كثير من المحلات التجارية وجرفت وأتلفت بضائعهم المعروضة أمامها، لافتاً إلى أنّ “بعض المحلات كانت قد بدأت بوضع جزء من بضائعها الرمضانية أمام بوابات المحل لعرضها للزبائن، وجاءت السيول وجرفتها”.



وناشد أحمد السلطات المحلية في أمانة العاصمة والمنظمات بـ”سرعة إغاثة الأسر المتضررة وتعويضها”.

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