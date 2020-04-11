شائف : التعامل مع المبادرات السياسية بالبيانات لا يعدو سوى قصورا وعجزا سياسيا



عدن /عدن تايم/ خاص

وصف سياسي جنوبي “الرؤى والمبادرات السياسية التي قدمت حتى الآن — وقد نشهد المزيد منها — بشأن إيقاف الحرب والذهاب إلى التسوية الشاملة في اليمن بأنها مبادرات سياسية بإمتياز ؛ والتعاطي معها ينبغي أن يكون سياسيا بإمتياز كذلك من قبل كل من تعنيهم قضية الجنوب”.

وقال السياسي صالح شائف في تعليق خص به عدن تايم على المبادرات التي برزت مؤخرا فيما يتعلق بالحرب والتسوية السياسية في اليمن بان التعاطي مع تلك المبادرات ينبغي ان يكون سياسيا بامتياز “ولو تطلب الأمر الرد عليها بمبادرة سياسية أخرى شاملة ؛ تأخذ بعين الإعتبار كل المعطيات والمعادلات الجديدة التي طرأت على المشهد السياسي محليا وإقليميا ودوليا ، أما التعامل معها والرد عليها بالتصريحات والبيانات فهذا هو القصور والعجز السياسي بعينه”.

ويرى شائف ان الرد على المبادرات والتصريحات والبيانات “قد ينظر إليه أيضا أو يتم تأويله بأنه يتماهى مع ما قد طرح أو الموافقة عليه بصورة أو بأخرى ولأسباب مجهولة”.

وحذر السياسي الجنوبي صالح شائف في ختام تعليقه على المبادرات السياسية المطروحة “إن لم يتم التحرك المناسب والسريع وبلورة الموقف والرد المناسبين على كل الذي قد تم طرحه ومن قبل أكثر من طرف بشأن الموقف من الحرب والتسوية السياسية المرتقبة ؛ وحتى لا يكون الجنوب وأهله (كالأطرش في الزفه)”.