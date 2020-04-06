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شاحنة كبيرة تتسبب في قطع الطريق بين محافظتين يمنيتين لاكثر من 18 ساعة

6 أبريل، 2020
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تسببت شاحنة في انقطاع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي مأرب وشبوة لأكثر من 18 ساعة.

وقالت مصادر إن شاحنة محملة بالبضائع قادمة من عدن عبر محافظة شبوة كانت في طريقها إلى صنعاء انحرفت عن مسارها في عقبة ملعا بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر أن الشاحنة انحرفت عن مسارها أثناء نزولها مع عقبة ملعا غرب مديرية حريب بعد منتصف ليل السبت مما تسبب في اعتراضها بالطريق الجبلي الوعر وأغلاقها طريق شبوة مأرب وشبوة البيضاء بالكامل.

اعتراض الشاحنة في عقبة ملعا تسبب في إغلاق طريق الطريق أمام الشاحنات لأكثر من 18 ساعة مما تسبب في خروج محطة كهرباء حريب عن الخدمة نتيجة نفاذ كمية الوقود وعدم قدرة ناقلة وقود القادمة من صافر العبور إلى محطة حريب كغيرها من مئات الشاحنات التي ظلت عالقة غرب وشرق عقبة ملعا.

وأكد أن جهود محلية نجحت مساء يوم الأحد من إخراج الشاحنة وفتح الطريق أمام المسافرين مؤكداً عودة محطة كهرباء حريب إلى الخدمة بعد تمكن ناقلة الوقود من الوصول إلى المحطة.

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