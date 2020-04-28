أخبار نادي برشلونة

شاهد.. آخر مباراة لإنيستا مع برشلونة

28 أبريل، 2020
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انيستا


 لعب الرسام الإسباني أندريس إنييستا آخر مبارياته مع العملاق الكتالونى برشلونة، قبل الانتقال إلى فيسيل كوبي الياباني في صيف العام نفسه، بعد مسيرة حافلة في ملعب كامب نو.

ويحل اليوم ذكرى رحيل اللاعب عن قلعة كتالونيا ونستعرض آخر مباراة شارك فيها مع الفريق  حيث كان  برشلونة على موعد مع مواجهة إشبيلية، في المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا، لينجح الفريق الكتالوني في الفوز بنتيجة 5-0، سجل منها إنييستا هدفا كان الأخير له مع “البلاوجرانا”.

 

 

 

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