شاهد.. أفعى سامة تتسبب بوفاة ”يمني” على الفور

أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز، اليوم الجمعة، بوفاة طفل يمني على الفور، بعد تعرضه للدغة أفعى سامة.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن طفلا في ربيعه الثاني عشر، من أبناء مديرية شرعب الرونة، يدعى عبد السلام قائد عبد المجيد، توفي على الفور إثر تعرضه للدغة أفعى سامة يوم أمس الخميس.

وخلال يوليو الماضي، لقي أربعة أطفال أشقاء مصارعهم، بعد تعرضهم للدغات أفعى في منطقة نزحوا إليها بشمال الحديدة.

وفي يافع، أصيب 15 شخصاً بلدغات أفاعي وعضات ثعابين سامة، خلال شهر يونيو، وفقاً لمصادر طبية.