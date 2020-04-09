عدن تايم

شاهد احدث احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الاربعاء

9 أبريل، 2020
0
شاهد احدث احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الاربعاء
نشرت منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الاقليمي في الشرق الاوسط احدث احصائيات جائحة كورونا مساء اليوم الاربعاء في الدول العربية والشرق اوسطية.

ولازالت ايران تتصدر القائمة بعدد الحالات المصابة والمتوفية والمتعافية، فيما تأتي بعدها كلا من باكستان السعودية الامارات قطر مصر المغرب والعراق.

كما ما زالت اليمن ولله الحمد خالية من اي اصابات، تأتي بعدها بعدد حالات اقل كل من الصومال وسوريا وليبيا.

وقالت منظمة الصحة في احدث تغريدة لها على تويتر ان: “‏أوضح دليل المنظمة للوقاية من العدوى ومكافحتها في الإدارة السليمة لجثث الموتى، أن الجثث لا تنقل ‎#كوفيد_19. ومع ذلك، تنصح المنظمة العاملين الصحيين وموظفي المشرحة والقائمين على الدفن، المتعاملين مع الجثامين بارتداء أدوات الوقاية الشخصية المناسبة”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احدث احصائيات الاربعاء الاوسط الشرق اليوم جائحة دول شاهد في كورونا مساء

إقرا أيضا

Photo of إعتماد 15 صنفا من الدعم المزمع تقديمه لمستشفيين في عدن

إعتماد 15 صنفا من الدعم المزمع تقديمه لمستشفيين في عدن

9 أبريل، 2020
Photo of غارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة وآليات حوثية في البيضاء

غارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة وآليات حوثية في البيضاء

9 أبريل، 2020
Photo of عمال وموظفو عدن مول يطالبون ادارة المجمع اطلاق الحافز السنوي اسوة بالبقية

عمال وموظفو عدن مول يطالبون ادارة المجمع اطلاق الحافز السنوي اسوة بالبقية

9 أبريل، 2020
Photo of غريفيث : أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والائتلاف العربي

غريفيث : أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والائتلاف العربي

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق