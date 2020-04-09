شاهد احدث احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الاربعاء

نشرت منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الاقليمي في الشرق الاوسط احدث احصائيات جائحة كورونا مساء اليوم الاربعاء في الدول العربية والشرق اوسطية.

ولازالت ايران تتصدر القائمة بعدد الحالات المصابة والمتوفية والمتعافية، فيما تأتي بعدها كلا من باكستان السعودية الامارات قطر مصر المغرب والعراق.

كما ما زالت اليمن ولله الحمد خالية من اي اصابات، تأتي بعدها بعدد حالات اقل كل من الصومال وسوريا وليبيا.

وقالت منظمة الصحة في احدث تغريدة لها على تويتر ان: “‏أوضح دليل المنظمة للوقاية من العدوى ومكافحتها في الإدارة السليمة لجثث الموتى، أن الجثث لا تنقل ‎#كوفيد_19. ومع ذلك، تنصح المنظمة العاملين الصحيين وموظفي المشرحة والقائمين على الدفن، المتعاملين مع الجثامين بارتداء أدوات الوقاية الشخصية المناسبة”.