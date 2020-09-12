بثت السلطات الامنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل قليل، فيديو تضمن اعترافات المتهم الخامس في قضية قتل وتعذيب الشاب عبدالله الاغبري.

وقال وليد سعيد العامري (37 عاما) الذي يعمل محاسباً في محلات السباعي لبيع الجوالات في شارع القيادة، إنه سلم نفسه بتهمة قتل الشاب الاغبري.

وأشار العامري إلى أن عدد العاملين في المحل خمسة أشخاص، وأنهم تناوبوا على ضرب الشاب الاغبري وهو أحدهم سواء بيده أو بغير يده.

وظهر العامري في الفيديو الذي جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة الاعتداء على الاغبري، وهو يقوم بضرب الاخير بسلك الكهرباء.

ولم يشر العامري في اعترافاته إلى أسباب قتل وتعذيب الشاب الاغبري.

وبثت السلطات الامنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، اعترافات للمتهمين في قضية قتل وتعذيب الشاب عبدالله الاغبري الذي ينحدر من قرية الغويضة بمديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقام مالك احد محال بيع الجوالات في صنعاء يدعى وليد السباعي وعدد من العمال بتعذيب الشاب عبدالله الاغبري حتى الموت في 26 اغسطس الماضي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر لحظات تعذيب وقتل الشاب الاغبري الذي ينحدر من قرية الغويصة بمديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وأكد المصدر أن اعترافات المتهمين ليس فيها شيء مقنع وأخفيت هوية المتهم السادس في القضية.

وقال المصدر إن المتهمين لم يذكروا أي شيء متعلق بأسباب تعذيب وقتل الشاب الاغبري، وما تم تداوله في الفيديوهات سبق وأن تطرقت إليها وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكانت السلطات الامنية في صنعاء أعلنت، الخميس الماضي، أنه تم ضبط الجناة المشاركين في الجريمة وهم؛ عبدالله حسين ناصر السباعي (25سنة) من محافظة عمران، المدعو محمد عبد الواحد محمد مقبيل الحميدي (24 سنة) من محافظة إب، المدعو دليل شوعي محمد الجربه (21 سنة) من محافظة عمران، المدعو وليد سعيد الصغير العامري (40 سنة) من محافظة تعز، المدعو منيف قايد عبدالله علي المغلس(25 سنة) من محافظة تعز.

ووكلت نقابة المحامينن اليمنيين 11 من كبار المحامين اليمنيين للدفاع عن قضية الشاب عبدالله الاغبري وبرئاسة المحامي صقر عبدالعزيز السماوي.