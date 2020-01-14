شاهد .. الإسبانى كيكى سيتين يوقع عقود تدريب برشلونة



وقع كيكى سيتين، المدير الفنى الجديد لفريق برشلونة الإسبانى، عصر اليوم الثلاثاء، على عقود توليه تدريب الفريق الكتالونى لمدة موسمين ونصف ليستمر حتى يونيو عام 2022، وذلك خلفا للمدرب إرنستو فالفيردي الذى تمت إقالته من تدريب الفريق، مساء أمس، الاثنين، عقب خسارة كأس السوبر الاسباني أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2 بالبطولة التى استضافتها السعودية مؤخرا، وذلك فى حضور جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى الكتالونى.







وخاض فريق برشلونة الإسبانى تدريبه الأول تحت قيادة المدرب الجديد كيكى سيتين، ظهر اليوم الثلاثاء.







وذكر الموقع الرسمى لنادى برشلونة، أن كيكي سيتين تقابل مع العديد من اللاعبين المتاحين للفريق الأول فى الجلسة الأولى التى تجمع بينهما بالإضافة إلى بعض لاعبى الرديف.







وكان برشلونة أعلن مساء أمس، إقالة إرنستو فالفيردي الذى حقق 4 بطولات فقط خلال قيادته للفريق الكتالونى جاءت من خلال الدوري الإسباني موسمى 2018 ، 2019 وكأس ملك إسبانيا موسم 2018 والسوبر الإسباني موسم 2018.







وتولى الإسباني إرنستو فالفيردي قيادة برشلونة في أول يوليو 2017، قاد الفريق في 145 مباراة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، حقق الفوز في 97 مباراة، وتعادل في 32 مباراة، وخسر 16 مباراة.







وفشل إرنستو فالفيردي في قيادة الفريق الكتالوني لتحقيق أي بطولة أوروبية، وكان يودع دائما بطولة دوري أبطال أوروبا بسيناريوهات تاريخية ومؤلمة لجماهير الفريق.