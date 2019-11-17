التغيير نت

شاهد :الانتقالي يتجاهل اخر انذار للسعودية بهذه الصورة

التغيير نت التغيير نت منذ 5 دقائق
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في بادرة خطيرة وتحد صارخ لاتفاق الرياض وللحكومة الشرعية والسعودية قام المجلس الانتقالي الجنوبي برفع أعلام الجنوب العربي أمام مطار عدن بصورة لافتة متحدياً كل الأطراف.



ونشر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي بأوروبا أحمد عمر بن فريد صورة لمطار عدن وأعلام الجنوب ترفرف على مختلف جنبات المطار.



وأرفق بن فريد مع الصورة تعليق كالتالي” ويبدو جبل شمسان يقف شامخاً كشموخ شعبنا العظيم وكأنما حاله يقول كم من أحداث حصلت في هذه المدينة الجميلة وانتهت وبقيت شامخاً ومعي شعب الجنوب.



واعتبر النقاد أن ارتكاب المجلس الانتقالي لهذا الفعل يعد تحدً صارخ لكل الأطراف بما فيها السعودية وإعلان رسمي على الانقلاب على اتفاق الرياض الموقع بينه وبين الحكومة الشرعية من مطار عدن.

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