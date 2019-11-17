شاهد :الانتقالي يتجاهل اخر انذار للسعودية بهذه الصورة





في بادرة خطيرة وتحد صارخ لاتفاق الرياض وللحكومة الشرعية والسعودية قام المجلس الانتقالي الجنوبي برفع أعلام الجنوب العربي أمام مطار عدن بصورة لافتة متحدياً كل الأطراف.







ونشر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي بأوروبا أحمد عمر بن فريد صورة لمطار عدن وأعلام الجنوب ترفرف على مختلف جنبات المطار.







وأرفق بن فريد مع الصورة تعليق كالتالي” ويبدو جبل شمسان يقف شامخاً كشموخ شعبنا العظيم وكأنما حاله يقول كم من أحداث حصلت في هذه المدينة الجميلة وانتهت وبقيت شامخاً ومعي شعب الجنوب.

اجمل هدية وصلتني اليوم من عدن ..

أعلام الجنوب ترفرف فوق أعمدة الإنارة أمام مدرج مطار عدن الدولي.

ويبدو جبل شمسان يقف شامخا كشموخ شعبنا العظيم وكأنما وحاله يقول كم من أحداث حصلت في هذه المدينة الجميلة وانتهت وبقيت شامخا ومعي شعب الجنوب. pic.twitter.com/VjUJrakxIS — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) November 16, 2019





واعتبر النقاد أن ارتكاب المجلس الانتقالي لهذا الفعل يعد تحدً صارخ لكل الأطراف بما فيها السعودية وإعلان رسمي على الانقلاب على اتفاق الرياض الموقع بينه وبين الحكومة الشرعية من مطار عدن.