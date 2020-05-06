اليمن العربي

شاهد .. الحوثيين يجبرون عقال الحارات على تجنيد الشباب

6 مايو، 2020
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وجهت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عقال الحارات في العاصمة صنعاء، بتجنيد الشباب إجبارياً للإلتحاق بجبهات القتال، وذلك على خلفية الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في مختلف جبهات القتال ضد القوات الجنوبية والشرعية .

 

وبحسب التعميم الهام والعاجل الذي تداوله ناشطون على مواقع تواصل الإجتماعي، فإن الميليشيات وجهت عقال الحارات بتجنيد أربعة مدنيين من كل حارة للإلتحاق بالجبهات .

 

ووزعت الميليشيات إستمارات صادرة عن حكومتهم غير المعترف بها لتعبئتها بالإسماء التي سيتم تجنيدها إجبارياً والدفع بها للجبهات

 

 

 

 

 

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