شاهد .. الحوثيين يجبرون عقال الحارات على تجنيد الشباب

وجهت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عقال الحارات في العاصمة صنعاء، بتجنيد الشباب إجبارياً للإلتحاق بجبهات القتال، وذلك على خلفية الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في مختلف جبهات القتال ضد القوات الجنوبية والشرعية .

وبحسب التعميم الهام والعاجل الذي تداوله ناشطون على مواقع تواصل الإجتماعي، فإن الميليشيات وجهت عقال الحارات بتجنيد أربعة مدنيين من كل حارة للإلتحاق بالجبهات .

ووزعت الميليشيات إستمارات صادرة عن حكومتهم غير المعترف بها لتعبئتها بالإسماء التي سيتم تجنيدها إجبارياً والدفع بها للجبهات