شاهد .. الفريق الهندسي السعودي يواصل تقييم إحتياجات مطار عدن الدولي

يواصل الفريق الهندسي التابع للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، برئاسة المهندس / أحمد المدخلي، تقييم إحتياجات مرافق مطار عدن الدولي لتحديد الاولويات الضرورية اللازمة من خدمات البنية التحتية والفنية والملاحية والانشائية اللازمة كمرحلة أولى ضمن المشروع الاستراتيجي الكبير لاعادة تأهيل مطارعدن الدولي و تشغيله بطاقته الكاملة.

وطاف اعضاء الوفد يرافقهم القائم باعمال مدير عام مطار عدن الدولي / عبدالرقيب العمري في صالات المطار وبرج المراقبة ومحطة الكهرباء ومدرج اقلاع وهبوط الطائرات وغيرها من مرافق المطار وذلك بغية معرفة الاحتياجات واخذ العينات لطبقات الصبة الخرسانية والاسفلتية للمدرج واعمال الانارة ودراسة الاحتياجات والاولويات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الاولى من المشروع .

واوضح القائم باعمال مديرعام مطار عدن الدولي، عبدالرقيب العمري ان هدف زيارة فريق اللجنة الفنية والهندسية التابعة للبرنامج السعودي لتنمية واعمار، وقال “ان برنامج عمل الفريق مزدحم جدا نظرا للمهام الكبيرة التي يقوم بها الفريق الفني والهندسي والاستشاري والذي يضم نخبة من كبار المستشارين في الشرق الاوسط المختصين بتجهيز المطارات الدولية .مؤكدا اهمية المشروع الاستراتيجي الذي تكفل به الاشقاء في المملكة والمتمثل بمشروع اعادة تاهيل مطار عدن الدولي والذي ستشمل المرحلة الاولى منه واعادة تاهيل مدرج الهبوط والاقلاع للطائرات واستكمال توصيل الكهرباء ،معايرة الاجهزة الخاصة بالحركة الملاحية ،تجهيز مبنى للاطفاء والانقاذ ،تجهيز منظومة الارصاد الجوي ،والعمل على تأهيل سطح مبنى صالات المطار الذي تضرر كثيرا من الحرب” .

من جانبه اوضح رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن المهندس / أحمد المدخلي ان هدف الزيارة جاء بناء على توجيهات سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن / محمد آل جابر لمعرفة ودراسة الاحتياجات الضرورية والعاجلة لتشغيل مطارعدن الدولي والتي تاتي في اطار خطة البرنامج السعودي لتنمية واواعماراليمن.