شاهد المران الصباحى لفريق برشلونة قبل مواجهة غرناطة

خاض لاعبو فريق برشلونة الإسباني مراناً خفيفاً صباح اليوم،الأحد، قبل مواجهة غرناطة فى العاشرة مساء اليوم،ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الليجا، ويعد هذا النظام جديداً على لاعبى البارسا بعد تولى كيكي سيتين مهمة تدريب الفريق الكتالونى، حيث ان هذا لم يكن موجوداً فى حقبة إرنستو فالفيردي التى تمت إقالته بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني بـ “جدة”.







نشر حساب فريق برشلونة الإسبانى على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، فيديو للاعبو البارسا خلال خوض مران تكتيكي خفيف صباحاً، إستعداداً لمواجهة غرناطة مساء نفس اليوم، ثم يتم الكشف عن قائمة الفريق للمباراة، على يعود جميع اللاعبين إلى منازلهم وبعدها التوجه إلى “كامب نو” بسياراتهم الخاصة لخوض اللقاء.







اتخذ كيكى سيتين، مدرب فريق برشلونة الإسبانى، قرارات صارمة فور تولى تدريب البلوجرانا بشكل رسمى خلفاً لإرنستو فالفيردى، التى تمت إقالته بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسبانى فى “جدة” بالمملكة العربية السعودية.







ووفقاً لإذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية، فإن كيكى سيتين قرر تغيير روتين التحضير للمباريات، وقرر خوض مران فى نفس يوم المباراة، وهو ما سيتم تطبيقه بدءاً من مباراة غرناطة اليوم.







وأضافت الإذاعة أن خوض مران جماعى فى نفس يوم المباراة بمثابة حداثة رائعة فيما يتعلق بالروتين الذى اتبعه الفريق تحت قيادة إرنستو فالفيردى، حيث لم يكن هناك مران صباح المباراة، حيث يريد سيتين أن يبدأ على قدم وساق وإعداد كل شىء بدقة للاعبيه فى الصباح قبل أى مباراة.







وكان المدرب كيكى سيتين اعتاد على خوض تدريب جماعى صباح يوم المباراة مع ريال بيتيس، حيث يقوم فى هذه الحصة بشرح العمل التكتيكى للاعبين، وسوف يواصل هذا النهج بنفس الطريقة فى برشلونة.







كما طلب كيكى سيتين من بعض اللاعبين إلغاء بعض الالتزامات الإعلانية، والتركيز على التدريبات الجماعية، وهو ما كان يتبعه المدرب السابق لويس إنريكى.



