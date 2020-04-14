ابابيل نت

شاهد.. اول ظهور لمسؤول في الحرس الثوري الايراني يتجول في شوارع صنعاء وهذا ما كان يقوله

14 أبريل، 2020
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نشر مسؤول في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مقطع فيديو لتجول قائد في الحرس الثوري الايراني في شوارع صنعاء ،

واستنكر في تغريدات على تويتر التدخل الإيراني في العاصمة صنعاء والذي جلبته مليشيا الحوثي، والتي كانت قبل فترة تنكر أي دعم إيراني لقواتها.

 

شاهد احد القيادات الميدانية من مليشيات الحرس الثوري الايراني داخل العاصمه صنعاء يتجول فيها بكل اريحية ونحن اليمنيين اصحاب الحد والجد مشردين لعبيد الفرس لعنة الله عليكم ياحوثيين هذا الخبير ايش يسوي داخل اليمن اتى سياحة صح بسلاحة ولازال العكفة من القبايل مع الحوثيين مش راضيين يفهمو pic.twitter.com/bxUtZJyn5O
— عمرو ابوحاتم (@abohatem_amr) April 12, 2020

 

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