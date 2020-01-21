شاهد بالصورة .. جنود سعوديون يشاركون مع الجيش الوطني في معارك ”نهم”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك- تويتر، صوراً لجنود سعوديين وهم يخوضون معارك مع الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

ولليوم الثالث على التوالي يخوض الجيش الوطني معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني يخوض معاركه ضد مليشيا الحوثي بتنسيق ودعم مباشر من التحالف العربي، وبمشاركة مختلف الوحدات العسكرية التابعة للجيش وقوات التحالف، وبغطاء جوي.

وأثارت الصور التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون إنها لجنود سعوديين في جبهة نهم، غضب انصار مليشيا الحوثي الإنقلابية.

إلى ذلك طالب نشطاء حوثيين، رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، بإنهاء الهندة مع السعودية التي أعلن عنها سابقاً، مؤكدين أن مفعول الهدنة انتهى بعد مشاركة الجيش السعودي بطيرانه وجيشه في جبهة “نهم” وفق تعبيرهم.