” شاهد بالصور ” الإمارات تزود جزيرة سقطرى بأحدث التقنيات في مجال الإنقاذ

سقطرى ( المندب نيوز ) خاص

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للدفاع المدني بجزيرة سقطرى تابعة لمؤسسة خليفة الإنسانية ، حيث يتم نقل المواطنين ومن تقطعت بهم السبل جراء الأمطار والسيول التي تشهدها الجزيرة خلال هذه الأيام ، حيث قامت على فتح الطرقات وتوفير وسائل نقل لمواطني الجزيرة المنكوبة وتسيير جسر جوي إغاثي للأرخبيل من أبوظبي .

ولاقت الصور اعجاب المتابعين من هذه الخطوة التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة كونها ساهمت بشكل كبير في انقاذ الكثير من الأرواح ، وتقدم خدمة للمرضى وكبار السن الذين يحتاجون الرعاية الصحية وحال انقطاع السيول دون وصولهم الى المشافي ، فيما السلطة المحلية تقف متفرجة دون تقديم أية مساعدات .