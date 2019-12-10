المندب نيوز

” شاهد بالصور ” الإمارات تزود جزيرة سقطرى بأحدث التقنيات في مجال الإنقاذ

10 ديسمبر، 2019
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” شاهد بالصور ” الإمارات تزود جزيرة سقطرى بأحدث التقنيات في مجال الإنقاذ

سقطرى ( المندب نيوز ) خاص
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للدفاع المدني بجزيرة سقطرى تابعة لمؤسسة خليفة الإنسانية ، حيث يتم نقل المواطنين ومن تقطعت بهم السبل جراء الأمطار والسيول التي تشهدها الجزيرة خلال هذه الأيام ، حيث قامت على فتح الطرقات وتوفير وسائل نقل لمواطني الجزيرة المنكوبة وتسيير جسر جوي إغاثي للأرخبيل من أبوظبي .
ولاقت الصور اعجاب المتابعين من هذه الخطوة التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة كونها ساهمت بشكل كبير في انقاذ الكثير من الأرواح ، وتقدم خدمة للمرضى وكبار السن الذين يحتاجون الرعاية الصحية وحال انقطاع السيول دون وصولهم الى المشافي ، فيما السلطة المحلية تقف متفرجة دون تقديم أية مساعدات .

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