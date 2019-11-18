شاهد بالصور .. لحظات وصول رئيس الوزراء إلى عدن والشخصيات التي كانت في استقباله

وصل ظهر اليوم د. معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية، إلى العاصمة المؤقتة عدن على رأس وفد حكومي قادماً من الرياض، في زيارة هي الأولى منذ أحداث اغسطس الماضي.

وتأتي هذه العودة بعد مضي نحو اسبوعين على توقيع اتفاق الرياض الذي ينص على عودة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الأول من توقيع اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والانتقالي في الخامس من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة أعلنت، الخميس الماضي، أن ترتيبات عودتها الى عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في العربية السعودية.

وأوضحت الحكومة ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جداً.

رافق رئيس الحكومة عدد من الوزراء.