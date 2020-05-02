شاهد بالفيديو .. احتراق آليات عسكرية حوثية بمن عليها إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في البيضاء

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، غارات جوية على مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، ان مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مواقع المليشيات، واسفرت عن تدمير عددا من الآليات العسكرية واحراق من عليها من عناصر المليشيات.

واوضحت المصادر، ان مقاتلات التحالف استهدف بغارات جوية معسكر السوادية اكبر معسكر للمليشيات في البيضاء، كما استهدف تجمعا للمليشيات في معسكر اللواء26ميكا، حيث تتواجد قيادات بارزة في المليشيات بالمعسكر.

وحسب المصادر فإن الغارات اسفرت عن تدمير اسلحة وعتاد لمليشيات الحوثي في معسكر اللواء26ميكا بمديرية السوادية وماتزال اصوات الانفجارات والسنة اللهب تتصاعد حتى هذه اللحظة.