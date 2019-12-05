التغيير نت

شاهد بالفيديو ..الجيش الرئاسي الذي وصل الى عدن وماهي مهمتة

5 ديسمبر، 2019
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تداولت مواقع صحفية محلية ونشطاء مقطع فيديو للقوات التابعة للواء الأول حماية رئاسية، التي وصلت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، صباح الأربعاء، ووصلت طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكشفت المصادر عن حجم القوة التي قُدرت بحوالي 50 (عربة) طقماً عسكريًا ومئات الجنود تتبع قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية.

وبحسب المصارد فإن هذه الدفعة من القواة ستتولى حماية القصر الرئاسي “معاشيق” في عدن، وذلك بحسب الملحق العسكري لإتفاق الرياض الذي نص على الإبقاء على اللواء الأول حماية رئاسية في منطقة القصر الرئاسي لتأمين الرئيس والحكومة.

وكانت قوات سعودية وصلت أمس الأول الإثنين إلى مدينة عدن جنوب البلاد وبحسب مصدر عسكري تحركت هذه القوات عقب وصولها صوب مقر قوات التحالف العربي في مديرية البريقة غربي عدن.

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