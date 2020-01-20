شاهد بالفيديو .. الفنانة أروى تهاجم السياسيين اليمنيين ”بسببكم جنسيتنا صارت مَسبّة”

شنت الفنانة أروى هجوماً حاداً على المسؤولين اليمنيين على خلفية عدم تقديرهم للجنسية اليمنية حيث جعلت البعض منهم يتخلى عن جنسيته وآخرون يتبرأون منها خوفًا على مصالحهم.

وتساءلت أروى في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” “أين بعضهم عندما يتحدث مع أشخاص في إحدى شؤونه ويقولون له أصلك يمني فيضطر للقول بأنه ليس يمنياً وكأنه يسبه بسبب جنسيته؟”

وأكدت أن من يتنكر من أصله لا يلقى احترامًا من أحد، فالبعض استطاع أن يحمل جنسية أخرى ولا يقول إن جواز سفره يمني، مؤكدًة أنهم لو صرحوا بجنسيتهم اليمنية يتغير وضعهم للأسوأ.

وقالت أروى إنها “تواجه الكثير من المضايقات بسبب إفصاحها عن جنسيتها اليمنية في بعض الأوقات”، مضيفة: “حسسوني أن الجنسية اليمنية مسبة”.

ولفتت إلى أن كثيرين تخلوا عن جنسيتهم لأغراض أخرى لا يلامون عليها لأن المسؤولين في اليمن السبب في ذلك مضيفة: “المسؤولون في بلدنا ما عزونا وصرنا ما لنا قيمة بالعكس صرنا مهما كنا مبدعين أو لدينا مهارة ونتفوق على كثير فمجرد جواز سفرنا يمنعنا من التواجد في مكان يليق بمهاراتنا أو موهبتنا”.

وقالت أروى “صارت جنسيتنا مسبة وللأسف الواحد ما يقدر يغير شيء خاصة في الحنين لأهله وأنا واحدة ما سافرت اليمن كثير ولكن ما عندنا شيء ثاني”.

وقالت أروى: “بصراحة ما الومهم … ما نقول بلدنا ما عزنا ولكن المسؤولين في بلدنا ما عزونا ما عملوا لنا قيمة”.