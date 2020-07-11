شاهد تدريبات الفرح والمرح في برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد في الدوري الاسباني



اختتم فريق برشلونة تدريباته، استعدادا لخوض مواجهة بلد الوليد، غدا السبت فى إطار منافسات الجولة الـ 36 من الدورى الإسبانى “الليجا”.



ويحتل البارسا المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 76 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذى سيواجه ألافيس اليوم الجمعة فى ختام الجولة الـ 35.



واقترب الشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، من الدوري الأمريكي، بعدما عرضاَ للانتقال إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، عبر الإنجليزي دافيد بيكهام مالك النادي، خلال الأيام الماضية.







وقالت قناة “كواترو” الإسبانية، الجمعة، إن فيدال لا يستبعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي، لعدم رغبته في اللعب أوروبياً بعد صيف 2021، موعد نهاية عقده مع البارسا.







ويرغب لاعب الوسط اللاتيني أولاً في اللعب لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، بناء على مصادر مقربة منه، لكنه قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في النهاية.







يذكر أن فيدال كان قريباً من الذهاب إلى إنتر ميلان في يناير 2020، لكن إدارة برشلونة رفضت بشكل قاطع انتقال اللاعب إلى الفريق الإيطالي، برغبة من الجهاز الفني ومعاونيه.

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