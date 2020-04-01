اليمن العربي

شاهد.. توثيق جوي لعملية استهداف المشتركة لمتسللين حوثيين في الحديدة

1 أبريل، 2020
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سجلت القوات المشتركة توثيق جوي لعملية التعامل مع متسللين حوثيين بالقرب من مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

 

التوثيق اظهر عملية استهداف المتسللين من مدفعية اللواء الثالث مشاة التي حققت إصابات مركزة لعناصر مليشيات الحوثي الذي سقط منهم عدد من القتلى علاوةً على تدمير سيارة وسلاح من عتاد المليشيات .

 

حيث لقي عدداً من المتسللين مصرعهم وهم على دراجاتهم النارية يحاولون التقدم نحو مواقع القوات المشتركة فيما تم استهداف مدفعية هاون بجوار نفق حوثي ويظهر التصوير جثث المتسللين ودراجاتهم كما يظهر جثة رامي المدفعية الحوثي بجوار النفق في الدريهمي ويظهر في التصوير عملية استهداف السيارة التي كانت في احد المخازن الحوثية.

 

وتواصل القوات المشتركة انتصاراتها وتكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والارواح نتيجة اختراق مليشيات الحوثي للهدنة ومحاولتها المتكررة للتقدم لكن كل محاولتها تعثرت وتبخرت امام صمود وصلابة القوات المشتركة .

 

 

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