شاهد.. جيش اليمن يتقدم شرق صنعاء وانهيارات بصفوف الحوثي

لليوم الخامس على التوالي تشهد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، وميليشيا الحوثي الانقلابية الذراع الإيرانية في اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء الثلاثاء، إن قوات الجيش الوطني استعادت جبال جرشب في مديرية نهم شرق العاصمة وسط تقدم كبير للجيش. مؤكدة وقوع خسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحرير الجيش اليمني، سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وسط فرار وانهيار كبير في صفوف الميليشيا.

ودكت مدفعية الجيش اليمني، الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية نهم (شرق صنعاء)، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني، دمرت آليات قتالية وأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية تابعة للميليشيات الحوثية شمال سلسلة جرشب التابعة لمديرية نهم، وأسفر القصف عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

ويخوض الجيش اليمني معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم لليوم الخامس على التوالي، تمكنت خلالها من تحرير عدداً من المواقع الاستراتيجية آخرها سلسلة جبال جرشب التي تم تحريرها اليوم.

وأكد البيان أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط تقدّم ثابت لأبطال الجيش الوطني، وارتباك في صفوف الميليشيات الحوثية إثر الضربات القوية والمباغتة، مشيراً إلى أن الانتصارات ستتوالى خلال الساعات القادمة.

أما في ميسرة جبهة نهم فلا تزال المعارك ضارية بوادي وسط، وتسببت المواجهات بقطع الخط الرئيسي في منطقة الفرضة تحت جبل هيلان ومئات السيارات عالقة هناك، بحسب مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن العشرات من الميليشيا قتلوا في المواجهات مع الجيش في حرشب وواغرة مجزر بينهم القيادي الحوثي جابر المؤيد، قائد ما تسمى كتيبة الموت، التابعة لميليشيا الحوثي.

وأفاد مصدر عسكري أن ما تسمى “كتيبة الموت” التابعة لميليشيات الحوثي سلمت لقوات الجيش الوطني بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادي الحوثي يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر الميليشيا.

وكان الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي قال إن 72 من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم خلال المواجهات.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقاطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الحوثيين في نهم.