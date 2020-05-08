في الحلقة الرابعة عشر من البرنامج المعروف “قلبي اطمأن”، بموسمه الثالث، ساعد مقدم البرنامج وبطله “غيث”، إعلامي يمني نازح في الصومال.

وكانت الحلقة مؤثرة في مشاهدها، حيث أن الإعلامي اليمني الذي يدعى “تواق”، يقيم في الصومال ودون عمل، ولديه زوجة، وثلاثة أطفال من زوجته الأولى، وحسب حديثه فقد أصيب بحادث وتم علاجه بطريقة غير سليمة، جعلته عبر قادر على الأعمال الشاقة.

وبعد هذا الحديث والنقاش بين “تواق” و”غيث”، كان تأثير الفرحة مبكيا، بالنسبة لتواق، الذي تفاجأ بمساعدة غيث له، بالتكفل بفتح محل أدوات قرطاسية، كمصدر داخل له وعائلته، فسجد شكرا لله، وكانت المفاجأة الثانية أن أهداه سيارة خاصة له ولزوجته.

شاهد حلقة مؤثرة من برنامج “قلبي اطمأن” .. غيث يساعد إعلامي يمني نازح في الصومال (فيديو)