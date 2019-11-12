شاهد : شيخ قبلي يسقط طائرة بدون طيار في اليمن





اسقط شيخ قبلي في محافظة مأرب اليوم الثلاثاء طائرة تجسسية بدون طيار بعد ان حامت في منطقته .

وفي التفاصيل اسقط الشيخ عبدالله عبدربه صالح أبو عشة طائرة بدون طيار في منطقة وادي اللب بمديرية رحبة بمأرب صباح اليوم.

وقال مصدر محلي لمأرب برس ان الطائرة لم تكن تحمل متفجرات ويبدو أن مهمتها كانت تجسسية .. مشيرا الى ان الطائرة لم تتحطم بشكل كبير.

واضاف ان الشيخ ابو عشة اسقطها بعد ان حامت في اجواء بلاد ابو عشة بمراد بمحافظة مأرب.

ولم يعرف مصدر الطائرة او الجهة التي اطلقتها .