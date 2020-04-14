المشهد اليمني

شاهد .. صورة تثير الرعب .. وجثث متراكمة في مستشفى أميركي بسبب كورونا

14 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

نشر عاملون في مشفى “ماونت سيناي” بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية، صورا تظهر الاحتفاظ بالجثث في إحدى الغرف الفارغة.

كما أظهرت صور أخرى، حصلت عليها شبكة “سي إن إن”، تكدس جثث في وحدة حفظ مبردة، وضعت في ساحة انتظار مخصصة للسيارات في المشفى.

وتسبب فيروس كورونا في حالة من الفوضى في مستشفيات أميركية، خاصة في ولاية نيويورك، بعد تضاعف حالات الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية.

وقال عامل للشبكة الأميركية، إن إحدى الغرف التي كانت تستخدم عادة لدراسة عادات النوم، تم استخدامها لتخزين الجثث، نظرا لأن عمال التشريح لا يعملون ليلا، فيما كانت المشرحة مكتظة بالجثث.

وقال أحد العاملين بالطوارئ “كل ما أعرفه، أن الأسرة نفدت لدينا من أجل علاج المرضى، لذلك لم نتمكن من توفير أي منها للجثث”.

وتظهر إحدى الصور، جثتين على سرير واحد جنبا إلى جنب، فيما تظهر جثة أخرى موضوعة على كرسي بجانب السرير. وكانت الجثث الثلاث مغلفة بأكياس بيضاء.

عاملان آخران بالطوارئ أبلغا “سي إن إن” أنه بسبب هذه الحادثة، قررت المستشفى تجهيز وحدات محمولة لحفظ الجثث، وشوهد خمس منها في ساحة انتظار مخصصة للسيارات.

ويظهر في صورة أخرى، جثث مكدسة فوق بعضها البعض، في إحدى وحدات الاحتفاظ بالجثث داخل المشفى.

وقد أكد عاملون بالمشفى صحة الصور التي حصلت عليها “سي إن إن”، والتي يظهر أنه تم التقاطها في أول أبريل الحالي، خلال إحدى الورديات وكانت مدتها ١٢ ساعة.

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