شاهد.. عائدون جدد من مأرب والبيضاء الى حضن الحوثي

زعمت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، باستقبالها لعائدين جدد من جبهات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمحافظتي مأرب والبيضاء.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني لـ”المشهد اليمني” أن مزاعم المليشيا تندرج في إطار الحرب النفسية، والاكاذيب المفضوحة، التي لا تنطلي الا على صغار العقول”.

مؤكدا على أن المليشيا تحاول ترميم هزائمها المتواصلة على ايدي ابطال الجيش اليمني وبمساندة دول التحالف العربي، بنسج مثل هذه الاكاذيب والترهات التي لا تتواجد الى في مخيلتها.

وكانت المليشيا، أدعت أن لجنة العائدين- وفقا لـ”سبأ” بنسختها الحوثية- استقبلت النقيب صالح أحمد الجراشي والنقيب نايف محمد الطاهري والجندي سلطان علي الطاهري والجندي عبدالله ناصر الطاهري والجندي ناصر أحمد الجراشي والجندي جلال عبدالله الطاهري والجندي ناصر الذين.

ومع ذلك، فإن الصورة تغني عن الف كلمة؛ إذ ان من هم في (الصورة) ليسوا عسكريين؛ يتبين ذلك من خلال هندامهم فقط، بل على ما يبدوا أنهم مواطنين عاديين استأجرتهم المليشيا لتسويغ أكاذيبها.