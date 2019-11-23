المشهد اليمني

شاهد.. عائدون جدد من مأرب والبيضاء الى حضن الحوثي

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 7 دقائق
1 أقل من دقيقة
المشهد اليمني

زعمت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، باستقبالها لعائدين جدد من جبهات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمحافظتي مأرب والبيضاء.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني لـ”المشهد اليمني” أن مزاعم المليشيا تندرج في إطار الحرب النفسية، والاكاذيب المفضوحة، التي لا تنطلي الا على صغار العقول”.

مؤكدا على أن المليشيا تحاول ترميم هزائمها المتواصلة على ايدي ابطال الجيش اليمني وبمساندة دول التحالف العربي، بنسج مثل هذه الاكاذيب والترهات التي لا تتواجد الى في مخيلتها.

وكانت المليشيا، أدعت أن لجنة العائدين- وفقا لـ”سبأ” بنسختها الحوثية- استقبلت النقيب صالح أحمد الجراشي والنقيب نايف محمد الطاهري والجندي سلطان علي الطاهري والجندي عبدالله ناصر الطاهري والجندي ناصر أحمد الجراشي والجندي جلال عبدالله الطاهري والجندي ناصر الذين.

ومع ذلك، فإن الصورة تغني عن الف كلمة؛ إذ ان من هم في (الصورة) ليسوا عسكريين؛ يتبين ذلك من خلال هندامهم فقط، بل على ما يبدوا أنهم مواطنين عاديين استأجرتهم المليشيا لتسويغ أكاذيبها.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الحوثي الى جدد حضن شاهد عائدون مأرب من والبيضاء
Photo of المشهد اليمني

المشهد اليمني

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل ثلاثة من قيادات الحوثيين في ذمار بكمين مسلح.. من بينهم حسين زيد 

مقتل ثلاثة من قيادات الحوثيين في ذمار بكمين مسلح.. من بينهم حسين زيد 

منذ 57 دقيقة
Photo of قيادي في الانتقالي: ما جرى بعد 2015 يمهد لتحقيق هذا الأمر!

قيادي في الانتقالي: ما جرى بعد 2015 يمهد لتحقيق هذا الأمر!

منذ ساعتين
Photo of مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين جنوب الحديدة

مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين جنوب الحديدة

منذ 3 ساعات
Photo of اليمن يطالب بإدانة دولية لاعتراف إيران بممثل الحوثي كسفير لها

اليمن يطالب بإدانة دولية لاعتراف إيران بممثل الحوثي كسفير لها

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق