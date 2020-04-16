المشهد اليمني

شاهد….فنانات يمنيات يكسرن الحجر المنزلي بالغناء عن بعد

16 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

قدم مجموعة من الفنانين اليمنيين ميدلي لاغاني الموسيقار اليمني الكبير العدني محمد سعد عبدالله تم انتاجها وتجميعها عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشارك في العمل الفني المنشور تحت عنوان “فن يمني عن بعد” مجموعة من العازفين والمطربات اليمنيات الشابات .

الفكرة التي قدمها عبدالله ال سهل وانتجها الشاب اكرم باعلوي شارك في غنائها كل من الفنانات الواعدات (رحاب القطابري ، نورهات خالد بن عبدات ، شيماء ابراهيم ، هاجر نعمان ، علا الناصري) .

ولاقى العمل الفني النسوي اعجاب الكثير وياتي هذا العمل الفني بعد عمل فني باصوات شبابية .

 

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