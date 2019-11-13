المشهد العربي

شاهد.. فيديو للبطل الجنوبي أنس اليافعي يُشعل مواقع التواصل

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 13 دقيقة
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نشر الكاتب الصحفي محمد بن قرنح الكندي، اليوم، مقطع فيديو للبطل الجنوبي أنس اليافعي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “فيديو لمشاركة البطل الجنوبي أنس اليافعي في بطولة العالم لكمال الأجسام في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الفجيرة”.

وأضاف: “يذكر أن البطل الجنوبي حاز على شهادة عالمية في فئة الـ 75 كيلو ولديه العديد من الإنجازات والبطولات المحلية والدولي”.

وكان ناشطون دشنوا هاشتاجات تُدافع عن البطل الجنوبي أنس اليافعي، وذلك بعد إيقاف حكومة الشرعية جراء ارتدائه لعلم الجنوب.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو .

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المشهد العربي

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