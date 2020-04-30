شاهد قذيفة سكولز بعد إطاحتها ببرشلونة من دوري الأبطال



فى عام 2008، حقق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على برشلونة بهدف دون رد على ملعب “أولد ترافورد” فى إياب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا.



سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب بول سكولز من تسديدة قوية فى الدقيقة 14



وبتلك النتيجة تأهل مان يونايتد للمباراة النهائية بعد أن حسم التعادل السلبى مواجهة الذهاب على ملعب “كامب نو”.



جدير بالذكر أن مان يونايتد حقق لقب دورى أبطال اوروبا فى هذا الموسم عقب الفوز فى النهائى على تشيلسى بركلات الترجيح فى اللقاء الذى أقيم فى العاصمة الروسية موسكو.

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