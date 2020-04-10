المشهد اليمني

شاهد..”كرت شحن” يتسبب بمقتل شاب بصنعاء داخل بقالته

10 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، مقتل شاب بصنعاء ليلة أمس داخل بقالته بالقرب من الجامعة الأردنية.
وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة إب قتل منتصف ليلة أمس بصنعاء داخل بقالته “الريان” على يد شخص من محافظة ذمار.
وأشارت المصادر الى أن سبب الحادثة يرجع الى رفض الشاب إعطاء القاتل كرت شحن رصيد تابع لاحد شركات الاتصالات، دينا( بالاجل)؛ ما دفع القاتل الى مباشرة الشاب مالك البقالة بالرصاص وتركه ينزف حتى فارق الحياة.
ودعت المصادر الى سرعة اتخاذ الاجراءت وإحالة القاتل الى القضاء لينال جزاؤه العادل.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني غير مسبوق، يتسع يوما بعد يوم.

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بصنعاء بقالته بمقتل داخل شاب شاهدكرت شحن يتسبب

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