أخبار نادي برشلونة

شاهد.. كيكي سيتين يقود المران الأول لبرشلونة استعداداً لغرناطة

14 يناير، 2020
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الإسبانى كيكي سيتين


ينشر “سوبر كورة” انطلاق مران برشلونة بقيادة كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة، حيث يسجل الظهور الأول فى مران الفريق الكاتالوني الجماعي، استعدادًا لاستئناف منافساته في بطولة الدوري الإسباني، حيث يواجه غرناطة، الأحد المقبل، على ملعب الكامب نو معقل البارسا، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً.

 

وتولى الأسباني كيكي سيتين، خلفا للمدرب إرنستو فالفيردي الذى تمت إقالته من تدريب الفريق، مساء أمس، الاثنين، عقب خسارة كأس السوبر الاسباني أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2  بالبطولة التى استضافتها السعودية مؤخرا.

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