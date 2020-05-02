شاهد..  ما قاله البحسني بمناسبة الذكرى الرابعة "24 إبريل" لتحرير مديريات ساحل حضرموت؟

قال اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء إن خبر سقوط المكلا كان مفجعاً مما جعلنا نتساءل كيف تسقط بهذه الصورة

وأضاف البحسني لا يوجد لدى التطرف نية لتأسيس دولة قائمة على العدالة والقانون كل سلوكياتهم عكس ذلك

كما قال بأن تلك العناصر الإرهابية بعيدة عن الدين الإسلامي وقيمه، وقال إن تنظيم القاعدة للسيطرة على الأماكن التي تخدم مصالحهم الخاصة للحصول على موارد مالية ومادية تحت مسمى تأسيس دولة

وحولغرفة عمليات التحضير “لعملية التحرير” قال إنها تمت بالتنسيق بين كل الجهات وبحضور فخامة الرئيس.

وأضاف البحسني بانه: وضعت ساعة الصفر بعد الـ12 منتصف الليل وكنت على رأس القوات متجهاً إلى الوسط “عقبة عبدالله غريب والعيون والمطار”

كما قالواجهنا كمين كبير في مدخل مدينة العيون لتنظيم القاعدة وبفضل الطيران الإماراتي سيطرنا على المدينة بعد ضرب الكمين وتوجهنا إلى مطار الريان، بفضل الشهداء نحن اليوم تخلصنا من العناصر الإرهابية ونعيش هذا الإستقرار والأمن وسنتذكر دائما أعمالهم العظيمة وبطولتهم، والحديث عن “استلام وتسليم” بعيد كل البعد عن الواقع ويصدر من أشخاص ليس لديهم فهم سياسي أو عسكري أو استراتيجي وهؤلاء لا يريدوا الاعتراف ببطولات حضرموت، لا ننكر فضل دول التحالف على رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما أن الإمارات حازت على نصيب الأسد في تلك المعركة كانت مشرفة وكانت داعمة ولولا وجودها ما استطعنا الانتصار في هذه المعركة، وقال كل الشكر والتقدير للضباط وصف الضباط الإماراتيين لما قدموه في تلك المعركة من تضحيات

وقال إن المعركة لم تنتهي بعملية التحرير فقد واجهنا بعدها العديد من المعارك مع الارهابيين، ولا بديل عن تطهير حضرموت من كل العناصر الإرهابية، هدفنا الأساسي ليس المعركة والتطهير فقط بل تنمية حضرموت في القوه البشرية والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها حضرموت، نسعى دائما لجعل حضرموت فى الصدارة وتكون مثال للسلم والتعايش والأمن والاستقرار