شاهد ما قاله النشطاء حول تعيين توكل كرمان ضمن  المحكمة العليا لفيس بوك

أثار قرار إختيار الناشطة الإخوانية، توكل كرمان، للإنضمام إلى مجلس الإشراف العالمي المستقل لمحتوى فيسبوك وإنستجرام، ردود فعل غاضبة بين النشطاء اليمنيين، الذين إتهموها بالدكتاتورية وعدم تقبل الرأي الآخر .

وأبدى النشطاء مخاوفهم من إستغلال كرمان المعروف بولائها لقطر وتركيا لهذا الموقع في تكميم الأفواه المعادية لهاتين الدولتين والرافضة لسياسات الإخوان في المنطقة .

وتتمثل مهمة المجلس في اتخاذ قرارات ملزمة لفيسبوك مالم تنتهك القانون، تتعلق بإلغاء قرارات للشركة والبت في حجب أنواع من المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام.

وقال الناشط اليمني، طارق المشجري في تدوينة له على تويتر، تعليقاً على الخبر، “هزلت ان تكون توكل كرمان من ضمن لجنة التحكيم وهي اكثر من يحمل خطاب الكراهية وتكميم الافواه والعمل بحقد وحزبية مقيته تشمئز منه الانسانية وتدعم ارهابيين الاخوان في كل انحاء العالم” .

فيما وصفت الناشطة، أماني ردمان، في تعليقها، توكل كرمان، بـ”الدكتاتور”، وقالت “الدكتاتور توكل كرمان تحظر كل من ينتقدها او يخالفها في الراي” .. مضيفة بشكل ساخر ” قلك عادهم عينوها ضمن مجلس المراقبة لمحتوى فيسبوك وإنستاجرام” .

وأشارت ردمان إلى غضب البعض منها عندما قالت أن نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أكثر سياسي يمني يتمتع بإحتراح حرية الرأي والرأي الأخر .. متسائلة بقولها “مدريش ايش عاجبهم فيها” .

بدوره سخر الدكتور سامي الجعفري من إختيار كرمان ضمن المجلس الإشرافي لموقع فيس بوك، وقال في تدوينة على حسابه بتويتر، بعد ضم توكل كرمان الى مجلس الاشراف العالمي لمحتوى فيسبوك وانستجرام باقي ضم علي محسن لمجلس حقوق الانسان وعبدالملك الحوثي لمنظمة العفو الدولية” .

ويتهم الشعب اليمني الأسماء الذي سردها الدكتور الجعفري، بالتورط في جرائم إنسانية واسعة من خلال دعم الإرهاب والإنقلاب على الحكومة الشرعية .

أما المغرد، Wasim Baroudi، فعلق على الخبر بقوله “شر البلية ما يضحك”، وأضاف، “بديل عن نشر الوعي وتثقيف الشباب تسعى شركة فيسبوك لإختيار شخصية سخيفة و جاهلة لنشر مزيد من الجهل و التسطيح الفكري ضمن تجمعات الشباب العربي” .

وتابع “مزيد من القيح الفكري برعاية منصات التواصل الإجتماعي عن سابق إصرار و تخطيط و ترصد“