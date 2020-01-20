المشهد اليمني

شاهد.. مسؤول حوثي رفيع في إب ومرافقيه يعتدون على محطة كهرباء خاصة

20 يناير، 2020
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المشهد اليمني

 

أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، بقيام مسؤول حوثي رفيع بالاعتداء على محطة كهرباء خاصة يمتلكها أحد المواطنين.

وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن وكيل المحافظة اشرف المتوكل اعتداء على محطة اللواء الاخضر التي يملكها المستثمر هاني البصير، بعد أن تم فصل التيار الكهربائي عن منزله بسبب عدم دفعه لفاتورة مستحقه قيمتها أكثر من مليون ريال.

وعبرت المصادر عن رفضها واستنكارها لما قام به المتوكل الذي يمثل سلطة الامر الواقع في المحافظة.

وتشهد المحافظة انفلات أمني واعمال قتل ونهب واعتداءات متكررة تطال المواطنين.

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