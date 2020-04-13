شاهد.. ميسى مع عائلته في الحجر المنزلى



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر” للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى خلال قضاؤه بعض الأوقات السعيدة مع عائلته في الحجر المنزلى في فترة توقف النشاط الكروى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



يواصل ميسي، تقديم خدماته لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى وفاة أكثر من 75 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.



ذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن النجم ليونيل ميسي، سوف يشارك غدا الأربعاء، فى حملة تضامن افتراضية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التى يقدما الممثل الكوميدى الإسباني كارلوس لاتر.



أضافت الصحيفة أن، هذا الحملة تهدف إلى، جمع الأموال من أجل شراء الأدوية وتخصيصها لمحاربة فيروس كورونا، وسيشارك فى هذه الحملة العديد من النجوم الإسبان أمثال إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق، كارليس بويول، مدافع برشلونة السابق، اندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبى اليابانى الحالى، بالإضافة إلى ريكى ريبيو، نجم منتخب إسبانيا لكرة السلة، والمحترف ضمن صفوف فريق فينيكس صنز بدورى السلة الأمريكى.



قام النجم الأرجنتيني، بالإعلان على هذه الحملة من خلال فيديو، قال فيه:” أنا ليو ميسي وانضم إلى حملة كارلوس لاتر، أغتنم هذه الفرصة لإرسال تحية كبيرة جدًا لكل من سيشارك في شيء جيد ومهم جدًا في هذه اللحظات التي نعيشها”.



كان ميسي، قد تبرع بمليون يورو، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد فى الأرجنتين، كما وافق على تخفيض راتبه بنسبة 70 %.



وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.







