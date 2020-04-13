أخبار نادي برشلونة

شاهد.. ميسى مع عائلته في الحجر المنزلى

13 أبريل، 2020
0
شاهد.. ميسى مع عائلته في الحجر المنزلى


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر” للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى خلال قضاؤه بعض الأوقات السعيدة مع عائلته في الحجر المنزلى في فترة توقف النشاط الكروى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

يواصل ميسي، تقديم خدماته لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى وفاة أكثر من 75 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.

ذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن النجم ليونيل ميسي، سوف يشارك غدا الأربعاء، فى حملة تضامن افتراضية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التى يقدما الممثل الكوميدى الإسباني كارلوس لاتر.

أضافت الصحيفة أن، هذا الحملة تهدف إلى، جمع الأموال من أجل شراء الأدوية وتخصيصها لمحاربة فيروس كورونا، وسيشارك فى هذه الحملة العديد من النجوم الإسبان أمثال إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق، كارليس بويول، مدافع برشلونة السابق، اندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبى اليابانى الحالى، بالإضافة إلى ريكى ريبيو، نجم منتخب إسبانيا لكرة السلة، والمحترف ضمن صفوف فريق فينيكس صنز بدورى السلة الأمريكى. 

قام النجم الأرجنتيني، بالإعلان على هذه الحملة من خلال فيديو، قال فيه:” أنا ليو ميسي وانضم إلى حملة كارلوس لاتر، أغتنم هذه الفرصة لإرسال تحية كبيرة جدًا لكل من سيشارك في شيء جيد ومهم جدًا في هذه اللحظات التي نعيشها”.

كان ميسي، قد تبرع بمليون يورو، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد فى الأرجنتين، كما وافق على تخفيض راتبه بنسبة 70 %.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.


 

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أعراض فيروس كورونا أعراض كورونا اخبار كورونا في مصر اعراض الكرونا اعراض فيرس كورونا اعراض فيروس كورونا اعراض كورونا اعراض كورونا المستجد الحجر الكورونا المنزلى شاهد عائلته في فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا المستجد فيروس كوفيد 19 كورونا كوفيد كوفيد 19 مرض فيروس كورونا 2019 مع ميسى

إقرا أيضا

Photo of أغرب أعذار اللاعبين والمدربين في تاريخ كرة القدم

أغرب أعذار اللاعبين والمدربين في تاريخ كرة القدم

13 أبريل، 2020
Photo of بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا .. هل يشارك ميسي في كوبا أمريكا 2021؟

بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا .. هل يشارك ميسي في كوبا أمريكا 2021؟

13 أبريل، 2020
Photo of غلاف موندو : راكيتيتش … سأقرر مستقبلي

غلاف موندو : راكيتيتش … سأقرر مستقبلي

13 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : جونيور فيربو يوضح سبب بدايته السيئة مع برشلونة

أخبار برشلونة : جونيور فيربو يوضح سبب بدايته السيئة مع برشلونة

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق