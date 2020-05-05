شباب طيبة والجزيرة في إفتتاحية بطولة الشهيد محمد السقاف

تنطلق اليوم الثاني عشر من رمضان بطولة الشهيد محمد علي عمر السقاف للفرق الشعبية بمديرية المنصورة ، بمشاركة 16 فريقاً شعبياً من مختلف مديريات محافظة عدن بنظام خروج المغلوب على مرة واحدة ، التي ستقام على ملعب الفقيد علي العلواني التابع لنادي شباب المنصورة الرياضي،برعاية الأخ / أحمد البارجة مدير أمن وزارة الكهرباء والطاقة.

وذلك أجرت مساء يوم الأحد اللجنة المشرفة على البطولة القرعة التي أسفرت عن مواجهات ساخنة ومن العيار الثقيل.

والذي كانت على النحو التالي :-

1- شباب طيبة .. الجزيرة

2- ميناء الزيت .. الوطن

3- شباب الزيتونة .. شباب الهجرة

4- الشهيد صالح البيتي.. نجوم الهلال

5- صبر الممدارة .. الزعيم

6- اتحاد عبدالعزيز.. بلوك 12

7- ابطال الملاعب البساتين.. شباب العطيري

8- سكنية الشعب .. إتحاد حاشد

كل التوفيق للفرق المشاركة في البطولة وعلماً بإن هذة البطولة بتنظيم من الأخ راجي ابو خالد.

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