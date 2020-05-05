شباب طيبة والجزيرة في إفتتاحية بطولة الشهيد محمد السقاف
تنطلق اليوم الثاني عشر من رمضان بطولة الشهيد محمد علي عمر السقاف للفرق الشعبية بمديرية المنصورة ، بمشاركة 16 فريقاً شعبياً من مختلف مديريات محافظة عدن بنظام خروج المغلوب على مرة واحدة ، التي ستقام على ملعب الفقيد علي العلواني التابع لنادي شباب المنصورة الرياضي،برعاية الأخ / أحمد البارجة مدير أمن وزارة الكهرباء والطاقة.
وذلك أجرت مساء يوم الأحد اللجنة المشرفة على البطولة القرعة التي أسفرت عن مواجهات ساخنة ومن العيار الثقيل.
والذي كانت على النحو التالي :-
1- شباب طيبة .. الجزيرة
2- ميناء الزيت .. الوطن
3- شباب الزيتونة .. شباب الهجرة
4- الشهيد صالح البيتي.. نجوم الهلال
5- صبر الممدارة .. الزعيم
6- اتحاد عبدالعزيز.. بلوك 12
7- ابطال الملاعب البساتين.. شباب العطيري
8- سكنية الشعب .. إتحاد حاشد
كل التوفيق للفرق المشاركة في البطولة وعلماً بإن هذة البطولة بتنظيم من الأخ راجي ابو خالد.